مدرب ضمك يكشف حقيقة بصقه على بدلاء النصر

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الجزائري نور الدين بن زكري المدير الفني لنادي ضمك، حقيقة بصقه على بدلاء نادي النصر، وذلك خلال مباراة الفريقين بالجولة السادسة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان ابن زكري انفعل بشدة على دكة بدلاء نادي النصر، ودخل في شجار مع المدرب روي فيتوريا مدرب النصر قبل أن يتم التفريق بين الثنائي دون حدوث أي مشاكل.

وتحدث ابن زكري قائلًا: “لم أبصق على دكة النصر كنت غاضبًا فقط بسبب الظلم التحكيمي، وأخبرت روي فيتوريا أننا لا نأكل “حرامًا”.

يذكر أن نادي النصر كان تعادل مع فريق ضمك بهدف لكل فريق، حيث سجل النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، هدف التعادل لنادي النصر بالدقيقة الـ97 من ركلة جزاء.

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