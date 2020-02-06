مديرة تطوير كرة القدم للسيدات في فيفا تلتقي السعوديات

المواطن - واس

ينظم معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة دورة تطوير كرة القدم للسيدات على الملعب الرئيسي بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض بمشاركة المدربة السويسرية ماي كروز بلانكو مديرة تطوير كرة القدم للسيدات في الاتحاد الدولي فيفا.

وتهدف الدورة لإكساب المشاركات بالعديد من المعارف الرياضية وكيفية تطور كرة القدم النسائية ونشأتها وتقديم تحليل منطقي بالإمكانيات فيما يتعلق بالاستثمار والمسابقات ومشاركة المشجعين وزيادة الاهتمام العام والفرص التجارية وفهم دور المرأة في كرة القدم وتأثيرها في تطور الرياضة في حدود المنظمات وكيفية تطوير الدوريات والأندية واللاعبات ودور الفيفا تجاه كرة القدم النسائية.

وتقام الدورة على مدى 4 أيام مقسمة بين المحاضرات الفنية التي تشمل دور الفيفا والهيئات والاتحادات والأعضاء في كرة القدم النسائية يتلوها التطبيق العملي على كل محاور الدورة .

يذكر أن المعهد سبق وأن نظم دورة مماثلة بالتعاون مع الاتحاد الياباني لكرة القدم بمشاركة 34 متدربة .

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