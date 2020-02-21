مرتضى منصور يسخر من الأهلي قبل قمة الاثنين

المواطن – محمد سمعه

سخر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من الغريم التقليدي النادي الأهلي، وذلك قبل لقاء الاثنين المقبل بين الفريقين ببطولة الدوري المصري موسم 2019- 2020.

وعلّق مرتضى منصور بعد مباراة الأهلي والزمالك التي أُقيمت أمس الخميس في السوبر المصري: “لن أخوض لقاء الدوري يوم الاثنين المقبل، وإذا أُقيم فأنني سأرسل لهم مركز شباب بشالوش لمواجهة الأهلي”.

وأضاف مرتضى منصور: “أنا رئيس الزمالك ولا يتم لي ذراعي، تأجيل المباراة سيكون مفيدًا للفريقين؛ لأن الأهلي سيواجه نادي صن داونز الجنوب إفريقي بدوري الأبطال وأيضًا الزمالك سيواجه نادي الترجي الرياضي التونسي، وأتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد للفريقين”.

وكان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة التي تُدير الاتحاد المصري لكرة القدم، قال قبل تصريحات مرتضى منصور بأن مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري ستُقام يوم الاثنين المقبل الموافق 24 فبراير الجاري.

يذكر أن مرتضى منصور كان رفض السفر إلى قطر وحضور مباراة الزمالك ضد نادي الترجي الرياضي التونسي التي أُقيمت يوم الجمعة الماضية في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وفي وقت سابق، أعرب أحمد مرتضى منصور، نجل رئيس نادي الزمالك، عن سعادته بتتويج الفريق الأبيض بلقب السوبر المصري على حساب الأهلي قائلًا: إن البطولة لها ميزة كبرى لأنها جاءت من الغريم التقليدي.

وكان الزمالك تُوج بلقب كأس السوبر المصري بركلات الجزاء الترجيحية على حساب الأهلي، أمس في مباراة أُقيمت على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

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