مسؤول إيراني: مستقبل قاتم ينتظرنا

المواطن - متابعة

كشف تقرير لمجلة نيوزويك الأمريكية، نقلًا عن مسؤول إيراني رفيع قوله: إن إيران ستظل محايدة رسميًّا في الانتخابات المقبلة للولايات المتحدة في عام 2020، معربًا عن شكوكه في سياسة أمريكا تجاه طهران قائلًا: إنه "حتى لو فاز الديمقراطيون على الرئيس دونالد ترامب فهذا الأمر ليس من شأنه أن يخفف على الفور من حدة التوترات المتصاعدة بين واشنطن وطهران".

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وأضاف في حال فوز الديمقراطيين في الانتخابات الأمريكية هذا العام، فإنه سيتم الضغط على الرئيس المنتخب من قبل القوى في الداخل والخارج لتبني سياسة متشددة ضد طهران. وتابع: "فهمنا العام هو أنه إذا تم انتخاب ديمقراطي، سيكون هناك جهد هائل، على الصعيدين المحلي والدولي، للتأثير على أسلوب الرئيس تجاه إيران"، مؤكدًا أن هناك بعض جماعات الضغط داخل واشنطن وجماعات الضغط الأجنبية التي تعمل ضدنا"، بحسب "العربية". وحول الاتفاق النووي، قال المسؤول الإيراني: "الاتفاق النووي هو اتفاق مهم جدًّا، سواء من حيث المسألة النووية، وكان اختبارًا للولايات المتحدة وإيران وأوروبا وشركائها لمعرفة ما إذا كان الجانبان يمكن أن يعملا معًا لمعالجة هذه المسألة، إذا كان بإمكانهما حل القضية من خلال الوسائل السلمية". وتابع: "يمكن أن تُجرى المفاوضات المتعددة الأطراف مرة أخرى إذا ما قبل رئيس الولايات المتحدة الاتفاق الأصلي، بغض النظر عن انتمائه السياسي".