مسافر يصف لـ”المواطن” إجراءات فحص القادمين من الكويت

المواطن - فواز الأسلمي – حفر الباطن

تُجري الجهات المعنية في المملكة إجراءات مشددة لفحص القادمين إلى المملكة من الكويت بعد ظهور عدة حالات بفيروس كورونا الجديد هناك.

وأوضح المواطن الكويتي عبدالعزيز البرازي في تصريح لـ”المواطن” أنه عند دخوله منفذ الرقعي أُجري له فحص طبي من قبل وزارة الصحة ممثلة بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن للتأكد من حالته وكان ذلك بكل سهولة وتنظيم.

يذكر أن صحة حفر الباطن تواصل استعداداتها لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وتتابع جاهزية منفذ الرقعي الحدودي بشكل مستمر وبمباشرة ميدانية من مدير صحة حفر الباطن ناصر الصافي.

ووفرت صحة حفر الباطن جميع الإمكانات اللازمة لاحتواء أي حالة قادمة للمملكة قد يشتبه فيها، ويقوم الطاقم الطبي بعملية فحص المسافرين القادمين برًا من دولة الكويت وإعطائهم نموذجًا بعد فحصهم قبل خروج من كبائن الجوازات.

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