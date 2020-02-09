مستجدات صادمة في فيروس كورونا !

المواطن - متابعة

أعلنت الصين، اليوم الأحد، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 811، متجاوزًا بذلك عدد وفيات فيروس سارس على مستوى العالم، بينما تخطط السلطات لعودة ملايين الأشخاص إلى أعمالهم بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تم تمديدها.

وأصبح عدد من المدن الصينية المكتظة عادة بالناس شبه خالية، خلال الأسبوعين الماضيين، بعد أن أمر قادة الحزب الشيوعي بإغلاق فعلي لبعض المدن وألغوا رحلات طيران وأغلقوا مصانع ومدارس.

وقالت الحكومة الصينية اليوم: إنها ستنسق مع سلطات النقل لضمان عودة سلسة للعاملين إلى أعمالهم في الصناعات الرئيسية مثل الأطعمة والأدوية.

وذكرت المجموعة الخاصة بفيروس كورونا في مجلس الدولة الصيني، أن العمال يجب أن يعودوا على “دفعات” لا أن يعودوا جميعًا في وقت واحد؛ وذلك لخفض مخاطر الإصابة.

وأظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية بالصين، أن عدد حالات الوفاة يوم أمس السبت بلغ مستوى قياسيًّا عند 89 حالة ليزيد الإجمالي كثيرًا عن الوفيات التي تسبب فيها فيروس الالتهاب التنفسي الحاد (سارس) في عامي 2002 و2003، والتي بلغت 774 حالة.

كما أبرزت البيانات أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين بلغ 37198 حالة.

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