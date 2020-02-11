مستشفى أمريكي يطلق سراح مريض كورونا !

المواطن - متابعة

في خطوة قد تؤدي إلى انتشار المرض الذي سبب إزعاجًا كبيرًا لدول عدة، قرر مستشفى في الولايات المتحدة، أمس الاثنين، إطلاق سراح أمريكي مصاب بفيروس كورونا المستجد، كان قد أُجلي من الصين.

وقال مسؤولون في القطاع الصحي الأمريكي: إن الجهات المعنية أفرجت عن مريض بفيروس كورونا الجديد من مستشفى سان دييغو لفترة وجيزة، بعد خطأ في نتيجة اختبار.

وكان المريض بين مجموعة من المرضى الذين أُجريت لهم اختبارات للتحقق من الفيروس، وتبين أنهم “جميعًا” أصحاء، وبالتالي سُمح لهم بالخروج من المستشفى التابع إلى جامعة كاليفورنيا، حسبما نقلت “سكاي نيوز” عن صحيفة الجارديان البريطانية.

وفي وقت لاحق، تم التأكد من الاختبارات التي أُجريت للمرضى الذين أُخلي سبيلهم، في مركز للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ليتضح أن نتائج أحدهم جاءت إيجابية، أي أنه مصاب بالفيروس.

ونصح مركز السيطرة على الأمراض المستشفى بإعادة المريض، الذي جاءت نتائج فحوصه الطبية إيجابية تجاه الفيروس، إلى المستشفى في اليوم التالي.

وكان المريض وصل الأسبوع الماضي على متن طائرة تقلّ مواطنين أمريكيين تم إجلاؤهم من الصين، وكان واحدًا ممن تم قبولهم في مستشفى سان دييغو، حيث احتجزوا في قسم العزل؛ لمنع انتقالهم إلى مجتمعاتهم قبل التأكد من خلوهم من المرض الذي ينتقل بين البشر.

ووفقًا للتقارير، فقد أعيد احتجاز المريض في وحدات العزل في المرفق الطبي التابع لجامعة كاليفورنيا في سان دييغو، وقيل: إنه في حالة جيدة مع الحد الأدنى من الأعراض.

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