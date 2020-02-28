مسيرة فلادان ميلويفيتش تُطمئن جماهير الأهلي

المواطن - مروة نبيل

تعاقد النادي الأهلي بشكل رسمي مع الصربي فلادان ميلويفيتش لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد إلى موسم ونصف، خلفًا للمدرب السويسري كريستيان جروس.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أقال جروس لتراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، ودرب مازن بهلكي الراقي بشكل مؤقت، قبل أن يتم التعاقد مع المدير الفني الصربي رسميًا، اليوم الجمعة.

فلادان ميلويفيتش

وتأمل جماهير النادي الأهلي أن يُحقق الفريق الأول لكرة القدم نتائج مميزة خلال الفترة المقبلة تحت قيادة المدير الفني الصربي، والمنافسة على البطولات المحلية والقارية، خاصة أنه من أصحاب الخبرات الكبيرة.

ويملك فلادان ميلويفيتش صاحب الـ49 عامًا سيرة ذاتية مميزة، حيث نجح في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الأحمر الصربي للتتويج ببطولة الدوري موسمي 2018 و2019 على التوالي.

وتأهل فريق النجم الأحمر بقيادة فلادان ميلويفيتش إلى منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وحقق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشوكاريتشي لقب كأس صربيا.

وتولى فلادان ميلويفيتش تدريب العديد من الأندية منها 3 فريق صربية، وهي يافور إيفانييتسا، تشوكاريتشكي والنجم الأحمر، كما قاد فريق أومونيا نيفوسيا القبرصي، وتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بانيونيوس اليوناني.

وقاد المدير الفني الصربي، فريق النجم الأحمر في 149 مباراة، فاز خلالهم في 107 لقاءات، وتعادل في 24 وخسر 18 مواجهة فقط، وأحرز لاعبو الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادته 328 هدفًا، واهتزت شباكه بـ127 هدفًا.

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