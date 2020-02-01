مشجع الهلال السوداني في قبضة الشرطة

المواطن - محمد سمعه

ذكرت تقارير إعلامية مصرية أن مشجع نادي الهلال السوداني، الذي هدد جماهير الأهلي المصري بالقتل وإراقة الدماء قد تم إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة السودانية، في ولاية القضارف السودانية.

وتمكنت الشرطة من القبض على مشجع نادي الهلال السوداني مختبئًا في أحد الأماكن، بعد انتشار فيديو له على النطاق الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يهدد جمهور الأهلي المصري بإراقة الدماء، عارضًا الأسلحة التي ينوي استخدامها في مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني، التي تُقام اليوم السبت في الجولة السادسة بمرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخلال الفيديو حرّض مشجع الهلال، بعض جماهير النادي السوداني على أذية جماهير الأهلي؛ مما أثار حالة من القلق لمجلس إدارة الأهلي المصري، الذي طالب بحماية السفارة المصرية لدى السودان، مع حماية قوات الأمن السودانية، وهو ما تحقق بإلقاء القبض على مشجع الهلال صاحب فيديو التهديد.

وكان النادي الأهلي، هزم الهلال السوداني بالجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بثنائية مقابل هدف، في مبارة أُقيمت على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة.