مصادرة طرد يحتوي على مخ بشري في أمريكا

المواطن – ترجمة: منة الله أشرف

وجد ضباط الحدود طردًا غير عادي في شاحنة بريدية تعبر الحدود الأمريكية الكندية في ميشيغان وكان يضم مخًا بشريًا.

وبحسب ما ورد كان الضباط يتفقدون الشاحنة عندما صادفوا شحنة كُتب عليها نموذج تدريس عتيق، ولدهشتهم، عندما فتحوا الطرد، وجدوا عينة دماغ بشري داخل جرّة زجاجية شفافة.

وبحسب ما ورد، لم تكن هناك وثائق كانت ستسمح بدخول المخ إلى البلاد بشكل قانوني؛ لأن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في البلاد لديها برنامج صارم لتصاريح الاستيراد يجب الالتزام به.

وقال المسؤولون: هذا مجرد مثال رائع على الجهود التي يبذلها ضباط الجمارك والحدود لحماية أمتنا، موضحين أن الشحنة كانت مرسلة من تورونتو إلى ولاية ويسكونسن الأمريكية، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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