مصادر “المواطن”.. إغلاق دوار عكاظ في جازان قريبًا

المواطن – خالد الأحمد – جازان

أفادت مصادر “المواطن”، بأن إدارة المرور بمنطقة جازان قررت إغلاق دوار عكاظ بوسط مدينة جازان، والذي يربط بين طريق المطلع وطريق الكورنيش المؤدي إلى المنطقة المركزية، وذلك خلال الأشهر المقبلة؛ لفك الزحام والاختناقات المرورية التي تحدث كثيرًا بالدوار.

وأشارت المصادر إلى أن قسم السلامة بإدارة مرور جازان قام بعمل دراسة ومخطط لإغلاق دوار عكاظ وإنشاء فتحات دورانات آمنة للقادمين من طريق المطلع وطريق الكورنيش، وذلك ضمن خطة إدارة المرور لتطوير الدوار، ولفك الزحام والاختناقات المرورية التي تحدث كثيرًا وخصوصًا في أوقات الذروة.

وبدأت إدارة المرور مؤخرًا بمخاطبة الجهات المعنية وعلى رأسها أمانة جازان لتنفيذ مخطط إغلاق دوار عكاظ.

وشكا عدد من أهالي جازان من الاختناقات المرورية بدوار عكاظ، خصوصًا في أوقات بداية ونهاية الدوام وأوقات الذروة، الأمر الذي يتطلب إيجاد حلول لمعالجة مشاكل الازدحام المروري من قبل الجهات المعينة وعلى رأسها إدارة مرور جازان، حيث تسببت كثافة السيارات بداخل الدوار باختناق مروري شديد ووقف الحركة المرورية، إضافة إلى وقوع حوادث سابقة بين السيارات العابرة.

تأخر تنفيذ إغلاق الدوار:

وأشار الشاكون إلى أن الجهات المنفذة وعلى رأسها أمانة المنطقة تأخرت كثيرًا في تنفيذ إغلاق دوار عكاظ وإنشاء فتحات دورانات بالدوار؛ الأمر الذي قد يتسبب بزحام متواصل وتكدس بين السيارات ووقوع حوادث بداخل الدوار في أوقات الذروة.

مناشدة عاجلة:

وناشد أهالي جازان مسؤولي إدارة مرور منطقة جازان بالوقوف على دوار عكاظ، والعمل على إيجاد حلول عاجلة لفك الاختناقات المرورية، وتنفيذ مخطط إغلاق الدوار مع الجهات ذات الاختصاص؛ وذلك تجنبًا لتكرار تزاحم السيارات بالدوار الذي يعد الشريان الرئيسي الذي يربط وسط المدينة بالمنطقة المركزية.

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