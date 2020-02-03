في العديد من التخصصات

مصرف الراجحي يعلن بدء التقديم ببرنامج تطوير الخريجين 2020

2020/02/03
الساعة 8:33 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلن مصرف الراجحي عن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين – تقنية المعلومات 2020 م (Al Rajhi Bank IT – Development Program – 2020) ، وفق التفاصيل التالية:

• مدة البرنامج ( 12 شهراً )

• التخصصات المطلوبة:

علوم الحاسب وعلوم المعلومات.
هندسة برامج الكمبيوتر.
السيبرانية وأمن المعلومات
تكنولوجيا المعلومات والرقمية.
هندسة البرمجيات
نظم المعلومات الإدارية

• الشروط:

سعودي / سعودية الجنسية.
حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير
العمر ما بين 22 إلى 28 سنة.
• للمزيد من التفاصيل من خلال الرابط (اضغط هنا)، وللتقديم من خلال الرابط (اضغط هنا).

 

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الي من. يهمه الأمر
ضيف
الي من. يهمه الأمر

الا لتدمير الخرجين

أعجبني-1لم يعجبني  رد
9 ساعة


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