مصرف الراجحي يعلن بدء التقديم ببرنامج تطوير الخريجين 2020

المواطن - الرياض
أعلن مصرف الراجحي عن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين – تقنية المعلومات 2020 م (Al Rajhi Bank IT – Development Program – 2020) ، وفق التفاصيل التالية:
• مدة البرنامج ( 12 شهراً )
• التخصصات المطلوبة:
علوم الحاسب وعلوم المعلومات.
هندسة برامج الكمبيوتر.
السيبرانية وأمن المعلومات
تكنولوجيا المعلومات والرقمية.
هندسة البرمجيات
نظم المعلومات الإدارية
• الشروط:
سعودي / سعودية الجنسية.
حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير
العمر ما بين 22 إلى 28 سنة.
• للمزيد من التفاصيل من خلال الرابط (اضغط هنا)، وللتقديم من خلال الرابط (اضغط هنا).
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ضيف
الا لتدمير الخرجين
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