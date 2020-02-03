مصرف الراجحي يعلن بدء التقديم ببرنامج تطوير الخريجين 2020

المواطن - الرياض

أعلن مصرف الراجحي عن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين – تقنية المعلومات 2020 م (Al Rajhi Bank IT – Development Program – 2020) ، وفق التفاصيل التالية:

• مدة البرنامج ( 12 شهراً )

• التخصصات المطلوبة:

علوم الحاسب وعلوم المعلومات.

هندسة برامج الكمبيوتر.

السيبرانية وأمن المعلومات

تكنولوجيا المعلومات والرقمية.

هندسة البرمجيات

نظم المعلومات الإدارية

• الشروط:

سعودي / سعودية الجنسية.

حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير

العمر ما بين 22 إلى 28 سنة.

• للمزيد من التفاصيل من خلال الرابط (اضغط هنا)، وللتقديم من خلال الرابط (اضغط هنا).

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