مطالبات بتكريم إيمان الفرشوطي كاشفة سر خاطفة الدمام

المواطن - الرياض

“إيمان الفرشوطي” اسم لا يعرفه الكثيرون، ولكنه تصدر قائمة الأكثر تداولاً في موقع التدوينات القصيرة تويتر بالمملكة، خلال الساعات الأخيرة، بعدما تبين أن حاملة هذا الاسم هي السيدة التي كشفت سر خاطفة الدمام، والتي أُلقي القبض عليها قبل أيام بتهمة خطف أطفال قبل أكثر من 20 عامًا، ويتم التحقيق معها في الوقت الحالي.

دشن المغردون وسم “إيمان الفرشوطي”، على موقع تويتر، لتكريم تلك الموظفة التي تعمل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي ساهمت في كشف خاطفة الدمام عندما شكَّت بها عندما قدمت طلب استخراج هوية وطنية للولدين، لتقوم إيمان بإبلاغ المسؤولين بشكوكها حول المختطفة.

أشاد المغردون خلال الوسم بفطنة إيمان وطالبوا بتكريمها، حيث قالت الدكتورة لمياء عبد المحسن البراهيم: “تستحق إيمان الفرشوطي التقدير والتكريم والمكافأة، علما بأن السيد علي الخنيزي أبو حسين قد وعد بمكافأة مالية لمن يدله على ابنه موسي الخنيزي”.

وقالت ابنة سلطان:” ونعم المرأة، ما شاء الله، يا حظها بالأجر والدعوات من أهل المخطوفين، شعورها رائع”، بينما قالت قلائد ملائكية “أفتخر بأنك من بنات وطني، هذا الاسم اللي يستاهل الترند مو مشاهير ها الأيام، تستاهلين كل خير بقدر ذكاءك وفطنتك، أكرمك الله كما أكرمتي أمهات المفقودين بأولادهم، كفو بيض الله وجهك”.

وطالب مشعل بمنح إيمان وسام الملك عبد العزيز قائلاً: ” كما فعلت ايمان الفرشوطي ووقفت تلك الوقفة العظيمة يجب علينا جميعا أن نقف معها حتى تحصل على ذلك الوسام الذي حقيقه هي تستحقه فعلا”.

وغردت وفاء القحطاني: ” الله يجمع بينك وبين الهنا والعافية وراحة البال يا إيمان مثل ما جمعتي بين الأهل و أبنائهم، كل الشكر و الثناء على إخلاصك”، وقال عزام ” بيض الله وجهك يا الجندي المجهول”.

ورأت ندى اليحيى أنه كان من الأفضل عدم الكشف عن اسمها، فغردت قائلة: “أنا أشوف من المفروض ما يذكر اسمها حتى لا تكون عرضه للخطر والأذى إذا كان هناك أفراد لعصابة الخطف، وبالتأكيد كلنا نفخر فيها”.

ومن جانبها قالت نورا: “حرص موظفة ودقتها وعدم تهاونها فرجت كرب ثلاث عوائل ورجعت الابتسامة على وجوههم بها اللحظة نعرف أهمية الإخلاص والوفاء بالعمل”.

بينما قال حساب باسم “إن”: “هذي ولا في فيه شيء يوفيها حقها كيف ما شاء الله نباهتها وذكائها ردت ثلاثة أطفال مفقودين وخلت الحياة والأمل ترجع لأهلهم وتكشف جريمة خطيرة زي هذي لولا الله ثم هي كان كل هذا ما صار”.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر