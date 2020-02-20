معاناة الضاحية بالجبيل تواجه بتعليق المياه : عزيزي العميل سنتصل بك !

المواطن – الرياض

يشكو سكان ضاحية الملك فهد بالجبيل من مشاكل انقطاع المياه بشكل متكرر، فضلًا عن تضاعف أسعار فواتير المياه على الرغم من انقطاعها باستمرار منذ أكثر من عام تقريبًا، وسط شكاوى على مدار أشهر ، بدون أي استجابة من قبل مسؤولي الشركة.

وقال ناصر بن سلمان القحطاني في شكواه التي. رصدتها ” المواطن” ردًّا على رسالة من الشركة بشأن خدمة مستفيديها وسرعة الاستجابة لهم في موقع تويتر : “إذا أنتم صادقين دقوا علي كلموني كم مرة طلبتوا مني الرقم، هذا جوالي واسمي الحقيقي ما تغير، إما أنكم تستخدمون الرسايل، فلي سنة أو أكثر وأنتم عزيزي العميل عزيزي العميل، ولا شفت شيء نستفيد منه نحن سكان ضاحية الملك فهد بالجبيل التي لا تبعد عن اكبر محطة تحلية في العالم سوى 400 متر”.

لا حـيـاة لمن تنــادي:

وعلق أبو علي إبراهيم العُمري الزهراني بقوله: “لقد أسمعت لو ناديت حيا لكن لا حياة لمن تنادي، فضاحية الجبيل لها أكثر من موعد مع المسؤولين بلا جدوى، ونحن كما نحن لا تغير ولا اهتمام نريد إكمال الردم وسفلتة الشوارع وإنارتها ورصف ومساجد ومحلات تجارية ومياه وتصريف الأمطار وصرف صحي اتقوا الله فينا وعووود، لا تنفيذ والواقع مرير جيدًا نريد نرى ما وعدتونا به”.

إهمال إداري ولا مبالاة:

وغرد فيصل الظفيري قائلًا: “أتوقع هناك خلل بمصلحة المياه وذلك في إيصال المعلومة أو إهمال إداري وعدم مبالاة، فلا يعقل أن مخطط أنشئ منذ 30 عامًا أي قبل إنشاء المحطة نفسها وهو بالقرب منها بمسافة كيلو متر واحد ولا يوضع له خطة من ضمن خطط توزيع المياه، مع العلم أن قاطني الحي قاموا ببناء منازلهم برخص من البلدية”.

إلى متى ونحن نعاني؟

وقال سالم الصيعري: “كلام في الصميم إلى متى ونحن نعاني نحن سكان ضاحية الملك فهد بالجبيل لا يوجد شي من الخدمات لا مياه ولا إنارة في الشوارع ولا سفلت في أكثر الشوارع وقت الأمطار لم نصل منازلنا ولا يوجد مراكز تجارية أقرب مركز لنا الدانوب نأمل من بلدية الجبيل النضر في وضعنا والإسراع بتوفير شيء من الخدمات”.

فعلًا شيء محزن:

وعلق أبو محمد بقوله: “فعلًا شيء محزن أن تكون تحلية المياه بينك وبينها مجرد أمتار قليلة ولا عندك ماء”.

وشكا آخر بقوله: “بالفعل نحن سكان ضاحية الجبيل معاناتنا كبيرة مع البلدية ومصلحة المياه، حيث لا يوجد إنارة ولا سفلتة ولا مرافق خدمية ولا صرف صحي ولا شبكة مياه وكأننا نعيش في قرية نائية كان الله في عوننا”.

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