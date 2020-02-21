معهد التمويل: كورونا سيهبط بالنفط عن 60 دولارًا هذا العام

المواطن – متابعة

قال معهد التمويل الدولي: إن تفشي فيروس كورونا ربما يقوض الطلب على النفط في الصين ودول آسيوية أخرى؛ مما سيدفع أسعار النفط لمزيد من الهبوط قد يصل بها إلى 57 دولارًا للبرميل ويلقي بظلاله على آفاق النمو في أنحاء الشرق الأوسط.

وأوضح جاربيس إيراديان كبير اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المعهد: “قبل فيروس كورونا، كنا نفترض أن أسعار النفط ستبلغ في المتوسط 60 دولارًا للبرميل هذا العام، مقارنة مع 64 العام الماضي”.

وتابع: “أنه من المرجح بشدة أن نعدل توقعاتنا للعام بأكمله، قد تكون 58 أو 57 بناء على تطورات فيروس كورونا”.

وقال إيراديان: إن تفشي الفيروس قد يقلص نمو الصين بين 0.5 و0.7 نقطة مئوية، وسيكون لذلك تأثير حاد على أسعار الخام التي هبطت يوم الجمعة إلى 57.75 دولار للبرميل إذ يكثف تزايد حالات الإصابة الجديدة الضبابية الاقتصادية.

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