مغردون خليجيون يستذكرون دور حسني مبارك في تحرير الكويت

المواطن - الرياض

رحل عن عالمنا يوم أمس الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، والذي جاءت وفاته بالتزامن مع ذكرى تحرير الكويت، هذا البلد الذي شارك في تحريره من الغزو العراقي، وأيضًا لمّ شمل دول المنطقة لإنهاء الحرب ووضع حدٍّ لأطماع صدام حسين في المنطقة.

دور حسني مبارك في تحرير الكويت

وأظهرت وثائق بريطانية نشرتها صحيفة “القبس” الكويتية، في عام 2017، الدور الكبير الذي لعبه حسني مبارك في تحرير الكويت، والمفاوضات التي أجراها مع الغرب، حيث قالت الصحيفة إن مبارك اجتمع مع وفد أوروبي وأكد لهم أن صدام حسين يعاني من جنون العظمة، وأنه لن ينسحب من الكويت بشكل سلمي أو حتى بعد مفاوضات.

كما شن مبارك هجومًا على قادة عدد من الدول العربية القليلة، والذين كانوا يدعمون صدام حسين، موضحة أن موقف مبارك ودعمه للكويت لم يتوقف عند هذا الحد، وبالرغم من الانقسام العربي بعد الاجتياح حول دعم أو رفض موقف صدام إلا أن موقف مبارك كان ثابتًا منذ البداية وأكد رفضه إسقاط سيادة دولة الكويت.

رواد تويتر يتذكرون جهود مبارك

لم ينس رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربية موقف مبارك لصد العدوان على الكويت، وأخذوا يشيدون بموقفه خلال هذه الأزمة.

وكان من بين الناعين للرئيس المصري الأسبق، عضو مجلس الوزراء في دولة الإمارات، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، والذي كتب على حسابه في تويتر: “فقد العالم العربي اليوم رجل دولة، صاحب مواقف وطنية وتاريخية كبيرة”.

وأضاف “الرئيس حسني مبارك رحمه الله تميز بالحكمة والشجاعة، ودوره في معركة تحرير دولة الكويت وأزمات عديدة طالت الوطن العربي، يحفظه التاريخ، عزاؤنا لأسرة الرئيس الراحل وللشعب المصري الشقيق”.

وقال الأمير سطام بن خالد آل سعود: “صاحب المواقف العربية الشجاعة ولا ننسى موقفه في حرب الخليج، تنحى عن رئاسة مصر حقنًا للدماء وللحفاظ على استقرار مصر، أسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته”.

بينما غرد الشيخ محمد بن زايد آل زايد نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي قائلًا: “رحم الله الرئيس الأسبق حسني مبارك، قائد عربي عمل بإخلاص من أجل وحدة العرب واستقرارهم، ووقف بقوة ضد التطرف والإرهاب، صاحب موقف تاريخي في حرب تحرير الكويت، جمعته بالشيخ زايد روابط كرسّت خصوصية العلاقات بين البلدين، خالص التعازي لأسرته الكريمة”.

كما نشرت الإعلامية فجر السعيد تغريدة قالت بها: “شاءت الأقدار أن يصادف وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عشية تحرير الكويت، الذي كان له دور بارز في تحريرها، الله يرحمك يا أبو علاء، اللهم ارحم روحًا صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينه إلا الدعاء، اللهم ارحمه واغفر له”.

بينما قال المعلق في قنوات أبو ظبي، عامر عبد الله المري: “توفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك رحمه الله أحد أبطال حرب أكتوبر، لم يساوم على أرضه وأعاد كل شبر، قال ولدت وعشت في مصر ولن أموت إلا فيها، دافع عن نفسه ولم يفقد أدبه أو احترامه، سلاح الجو يقدر منجزاته ودوره التاريخي، رحم الله أبو علاء وتعازينا لأهله ولمصر”.

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