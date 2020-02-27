مفاجأة بشأن لمسة يد البريك للكرة في مباراة التعاون

المواطن - محمد سمعه

فجر الخبير التحكيمي محمد فودة، مفاجأة حول لمسة يد اللاعب محمد البريك لاعب الهلال للكرة في منطقة جزاء الهلال، وذلك في مباراة التعاون التي أُقيمت أمس الخميس بالجولة العشرين لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال محمد فودة أثناء تحليله للحالات التحكيمية لمباراة الهلال والتعاون ببرنامج ” الدوري مع وليد”: “لمسة يد محمد البريك للكرة في لقاء التعاون لم تكن متعمدة وبالتالي ليست هناك ضربة جزاء للتعاون في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر المباراة”.

وكان لاعبو التعاون اعترضوا على الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، وذلك بعدما رفض احتساب ركلة جزاء لسكري القصيم في الدقيقة الـ22 بعد لمس محمد البريك للكرة بيده، حيث لجأ الحكم لتقنية الفيديو وقرر احتساب الكرة ركلة ركنية، وليست ركلة جزاء.

يذكر أن محمد القاسم رئيس نادي التعاون، كان فتح النار على التحكيم الأجنبي وتقنية الفيديو بعد التعادل مع الرائد بهدف لكل فريق بالجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري.

وفي وقت سابق، أعلن الإسباني فيرناندو تريساكو، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن الاستعانة بحكام النخبة من فرنسا وإيطاليا، وذلك لإدارة مباريات الجولات القادمة بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الهلال فاز على التعاون بهدف دون رد سجله اللاعب سالم الدوسري.

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