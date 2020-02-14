مقاتلات التحالف تدك غرفة عمليات حوثية

مقاتلات التحالف تدك غرفة عمليات حوثية

2020/02/14
الساعة 9:19 مساءً
- ‎فيالعالم
0
طباعة
المواطن - متابعة 

دمرت مقاتلات التحالف، اليوم الجمعة، غرفة عمليات وقيادة وسيطرة في مديرية حيدان جنوب غرب محافظة صعدة، ولقي كل من بداخلها مصرعهم.

وأكدت مصادر ميدانية أن مقاتلات التحالف شنت غارات أخرى على مناطق متفرقة في كل من مديرية رازح وسحار وساقين، بحسب العربية.

وقالت المصادر: إن طيران التحالف شن 3 غارات استهدفت تجمعات لعناصر حوثية ومخازن أسلحة في جبهة رازح، لقي على إثرها عدد من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم.

وأضافت المصادر أن مقاتلات التحالف استهدفت بغارات أخرى تجمعات وتحركات عسكرية لميليشيات الحوثي في مديرية سحار ومديرية ساقين.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اترك تعليق

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • طائرات الرحمة تنقل المرضى والحالات العلاجية من اليمن إلى مصر والأردن
    •
  • التحالف الدولي يخفض عملياته في العراق لأسباب أمنية
    •
  • التحالف: وصول 6 أسرى سعوديين لقاعدة الملك سلمان الجوية
    •
  • التحالف يحيل إحدى نتائج عمليات الاستهداف لفريق تقييم الحوادث
    •

    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :