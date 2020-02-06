مقاطع فيديو لاستهداف ميليشيا الحوثي في نهم

المواطن - متابعة

أظهرت مقاطع فيديو استهداف التحالف العربي للعناصر الإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني في نهم.

وأعلنت القوات اليمنية المشتركة، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، عن تحقيق تقدم في جبهة البرح غرب محافظة تعز، بعد معارك عنيفة خاضتها مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال مركز الإعلام العسكري للقوات المشتركة، إن القوات تقدمت إلى موقعي الفقاسة وجبل الرويقن في منطقة البرح، غرب محافظة تعز.

وأشار إلى أن العشرات من القتلى والجرحى سقطوا في صفوف الميليشيات الحوثية، بينما هرب من تمكن من الفرار من موقعي الفقاسة والرقين في البرح.

في سياق آخر، وصل عدد من الجثث وعشرات الجرحى من عناصر ميليشيات الحوثي خلال الساعات الماضية إلى مستشفيات الحديدة.

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