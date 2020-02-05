مقتل أسرة كاملة بالسم والشنق داخل منزلهم

المواطن - متابعة

شهدت محافظة البحيرة شمال مصر، أمس الثلاثاء، مذبحة جديدة حيث عثر على أسرة مكونة من 5 أفراد مقتولين بالسم والشنق داخل منزلهم.

وكشف مصدر أمني عن أن قسم شركة الرحمانية بمحافظة البحيرة تلقى بلاغًا بالعثور على جثث أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد، مقتولين داخل منزلهم بعزبة علي خضر التابعة لقرية الإنشا بدائرة المركز.

وتبين أن الجثث الخمسة لنقاش وزوجته وأبنائه الثلاثة، حيث تبين أن بعض أفراد الأسرة قتلوا بالسم فيما عثر على آخرين بينهم الأب مشنوقين، بحسب ما نقلت “العربية”.

وفرضت الأجهزة الأمنية طوقًا حول المنزل، كما استدعت أقارب وجيران الأسرة للاستماع لأقوالهم وكشف ملابسات الحادث.

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت في 6 يناير الماضي مذبحة أيضا راح ضحيتها أسرة كاملة مكونة من 7 أفراد عثر على جثامينهم مقطعة الأيدي وبها طعنات داخل منزلهم.

وكشفت مصادر أمنية أن القاتل يدعى شريف الجزار، يعمل جزاراً ويقيم في قرية مجاورة.

وتبين من التحقيقات أن المتهم المسجل لدى الأمن في جرائم سرقات توجه إلى منزل الأسرة في الرابعة فجراً بسيارة نقل صغيرة، مستغلاً سوء الأحوال الجوية وبرودة الطقس، ووجود المنزل في منطقة زراعات نائية بعيدة عن مدخل القرية لسرقة 4 رؤوس ماشية تمتلكها الأسرة، وأجهز على أفرادها جميعاً، بعدها أحرق المنزل لإخفاء معالم الجريمة، ثم سرق الماشية وفر هاربًا.

تابعنا على تواصل معنا على