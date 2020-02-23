مقتل قاسم الريمي زعيم القاعدة في اليمن

المواطن - متابعة

نقلت وكالة رويترز، عن موقع سايت، أن تنظيم القاعدة أكد مقتل زعيمه في جزيرة العرب قاسم الريمي.

وكانت “نيويورك تايمز” الأمريكية، قالت: إن مقتل المدعو قاسم الريمي، زعيم تنظيم القاعدة في اليمن، يأتي في إطار سلسلة من الانتكاسات التي دمرت قدرة تنظيم القاعدة على القيام بعمليات ضد الغرب، كما يمثل أحدث صفعة يتلقاها التنظيم على وجهه.

وقالت الصحيفة، في سياق تقرير أوردته على موقعها الإليكتروني، في وقت سابق: إنه منذ أكثر من عقد من الزمن كان فرع القاعدة في اليمن أو ما يطلق عليه تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، يعد واحدًا من المنظمات الإرهابية الأكثر خطورة على سطح الأرض، وأمضى سنوات في اختراع المتفجرات التي يصعب اكتشافها، بما في ذلك محاولة إخفاء القنابل في أجهزة مثل الهواتف المحمولة، كما حاول عدة مرات تفجير شركات طيران، غير أن محاولاته باءت بالفشل.

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