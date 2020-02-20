مقتل 11 شخصًا في إطلاق نار بألمانيا

المواطن – متابعة

أكدت الشرطة الألمانية صباح اليوم الخميس مقتل 11 شخصًا في حادث إطلاق نار ببلدة هاناو غربي البلاد بالقرب من فرانكفورت، مساء أمس الأربعاء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للشرطة أن 9 أشخاص قُتلوا في موقعين منفصلين، كما عثر على جثتي شخصين بينهما منفذ الهجوم المشتبه به في موقع آخر.

وأضافت الشرطة أنه تم فتح تحقيق في الحادث، فيما لم يتم الكشف عن هوية المشتبه به ، أو الدافع وراء الحادث.

وحلقت طائرة هليكوبتر للشرطة فوق المدينة الواقعة إلى الشرق من مدينة فرانكفورت، وهي مركز مالي.

ولا يزال الدافع وراء إطلاق النار غير معلوم، وقالت وسائل إعلام محلية إن مسلحين فتحوا النار على حانتين في هاناو.

وفر المسلحون من موقع الحادث الأول في سيارة سوداء، فيما أقامت الشرطة خطاً ساخناً للمواطنين للإدلاء بأي معلومات، يمكن أن تقود للقبض على الجناة.

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