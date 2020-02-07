مكاسب كبيرة تنتظره.. الشعار الذهبي يُزين قميص الهلال

المواطن - مروة نبيل

قررت إدارة نادي الهلال إضافة الشعار الذهبي على قمصان لاعبي الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

ولاقت قمصان الهلال المزينة بالشعار الذهبي استحسان النقاد الرياضيين، الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه الخطوة التي ستعود بالمكاسب على الأزرق.

وقال الإعلامي عبدالكريم الجاسر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “قمة الفخامة.. لأفخم فرق القارة الآسيوية.. وزعيمها.. الهلال فعلًا بطل أبطال آسيا.. عيانًا بيانًا..”.

وكتب الناقد الرياضي محمد الشيخ: “الفكر الاستثماري يتجلى في الهلال.. إضافة الشعار الذهبي لدوري أبطال آسيا خلال مشاركته في البطولة القارية التي يحمل لقبها يعني مبيعات جديدة لقمصان الفريق في نفس الموسم”.

وتابع: “مكاسب تحقيق الهلال لدوري أبطال آسيا لا تتوقف.. فإضافة الشعار الذهبي على قمصان اللاعبين في البطولة القارية التي يحمل لقبها، يعني مضاعفة بيع القمصان في ذات الموسم، حيث يتوقع أن تبادر أعداد كبيرة من جماهيره لاقتناء القميص الجديد حتى مع اقتنائها للقميص الذي يرتديه في الدوري المحلي”.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حامل لقب النسخة الماضية في المجموعة الثانية بمنافسات دوري أبطال آسيا 2020، والتي تضم كلًّا من شباب الأهلي دبي الإماراتي وباختاكور الأوزبكي وشهر خودرو الإيراني.

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