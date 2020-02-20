مكافأة إدارة السويكت لنجوم النصر بعد رباعية الشباب

المواطن – محمد سمعه

قررت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، مكافأة نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد تمكنهم من الفوز على الشباب يوم الجمعة الماضية بنتيجة 4/2 في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لتقارير إخبارية، فإن إدارة النصر أشادت بمجهود لاعبي العالمي وإصرارهم على تحقيق الفوز عن طريق تقديم مكافأة مالية تجاوزت الـ35 ألف ريال لكل لاعب بعد الفوز على الشباب.

جدير بالذكر أن النصر، سيواجه نادي الحزم بعد غدًا السبت بالجولة الـ19 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي وقت سابق، كشف أحد مشجعي نادي الشباب عن مفاجأة مُدوية، حول أزمة حضور العمالة الوافدة للدخول إلى ملعب الملز لتشجيع نادي الشباب ضد النصر بالجولة الـ18 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن خلال فيديو مُتداول عبر موقع “تويتر” قال المشجع: “أقسم بالله رأيت بعيني أشخاصًا من أعضاء مجلس جماهير الشباب يُنسقون مع 3 أشخاص لتنظيم دخول الجماهير من العمالة الوافدة عن طريق النزول من الحافلات”.

وأضاف المشجع الشبابي: “كنت أرى الأشخاص يوزعون 30 و 40 ريالًا على الجمهور الموجود في الحافلات من أجل حضور المباراة، وأنا مستعد للشهادة أمام هيئة الرياضة واتحاد الكرة”.

وتابع المشجع:” نادي الشباب منعني من دخول مباراة النصر لأنهم قالوا لي إني تجاوزت”.

ونُشرت مجموعة من مقاطع الفيديو عبر ”تويتر” تتهم إدارة الشباب بإحضار العمالة الوافدة من الهند وباكستان لحضور مباراة النصر والحصول على المليون ريال جائزة هيئة الرياضة بصورة غير قانونية.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر