ملف هام على طاولة الإدارة قبل مباراة الهلال القادمة

المواطن - محمد سمعه

أصبحت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، تُفكر في إنهاء ملف مهم للغاية، وذلك قبل مباراة الهلال القادمة في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، لخوض مباراة الهلال القادمة التي ستكون أمام فريق الاتفاق بالجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السابع من مارس المقبل.

وتفكر إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، وقبل مباراة الهلال القادمة في الجلوس والتفاوض مع وكيل أعمال اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو؛ وذلك لبحث تجديد عقده مع الزعيم الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكان كارلوس إدواردو تحدث قبل مباراة الهلال القادمة ضد الاتفاق قائلًا: “حتى الآن لا أعرف أي شيء عن مصيري مع الهلال، لم أتحدث مع الإدارة عن تجديد العقد، ولكن حتى الآن أنا مُلتزم بتقديم كل ما لدي من أجل الهلال؛ لأنني موجود في النادي الذي أحبه”.

وأضاف كارلوس إدواردو قبل مباراة الهلال القادمة: “سياسة التدوير التي يقوم بها المدرب رازفان لوشيسكو هو مُجبر عليها من أجل تفادي إصابة اللاعبين، ومن المهم أن يُقدم كل لاعب ما لديه من أجل مصلحة الهلال”.

ويسعى الزعيم في مباراة الهلال القادمة ضد نادي الاتفاق إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث للوصول إلى النقطة رقم خمسين والاستمرار في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرر تأجيل مباراة الهلال القادمة في دوري أبطال آسيا 2020؛ وذلك بسبب فيروس كورونا.

يذكر أنه كان من المقرر، إقامة مباراة الهلال القادمة في دوري أبطال آسيا ضد فريق باختاكور الأوزبكي على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض يوم الثلاثاء المقبل.

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