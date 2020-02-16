مناورة تكتيكية تُجهز الهلال لمباراة شباب الأهلي

المواطن – مروة نبيل

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم الأحد، استعداداته لمباراته ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي، المقرر إقامتها غدًا الاثنين.

ويلعب شباب الأهلي ضد الهلال غدًا على ملعب آل راشد في الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وركز المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو في الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية، وطبق اللاعبون عددًا من الجمل الفنية التي يود الجهاز الفني انتهاجها في مباراة شباب الأهلي ضد الهلال غدًا.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مناورة على كامل مساحة الملعب تخللها تطبيق جمل تكتيكية، وشهد مران اليوم متابعة رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل.

ويتصدر الزعيم مجموعته في دوري أبطال آسيا 2020 قبل مباراة شباب الأهلي ضد الهلال المقبلة، حيث بدأ مشواره بالفوز على شهر خودرو الإيراني، فيما خسر الفريق الإماراتي أمام باختاكور الأوزبكي.

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