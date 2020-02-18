منتخب ليبيا يفوز على السودان بثنائية في كأس العرب

منتخب ليبيا يفوز على السودان بثنائية في كأس العرب

2020/02/18
الساعة 6:12 مساءً
- ‎فيالرياضة
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ليبيا والسودان

المواطن – واس

حقق منتخب ليبيا الفوز في مستهل مشواره بكأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً المقامة حالياً بالمملكة، بعد تغلبه على نظيره السوداني بهدفين دون رد، وذلك على ملعب نادي الرياض بالرياض، في انطلاقة مباريات المجموعة الرابعة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، وفي الشوط الثاني تمكن الثنائي نور الدين القليب وإسلام الغناي من تسجيل هدفين عند الدقيقتين 54 و71 منحا الفوز لليبيا التي رفعت رصيدها لـ3 نقاط في صدارة المجموعة بشكل مؤقت، لحين انتهاء مباراة الإمارات مع السنغال مساء اليوم.

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