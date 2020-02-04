منع تداول النقد الموسوم بالأحبار الأمنية

المواطن - الرياض

أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، حملة توعوية تحت شعار “خلها لو هذا شكلها”؛ للتعريف بالحقائب الذكية لنقل الأموال والعملات الموسومة بالأحبار الأمنية وآلية التعامل معها.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الأوراق النقدية التي تعرضت لأحبار أمنية والتي يصعب إزالتها؛ تفقد معالمَها نتيجةَ تشويهها بتلك الأحبار التي تنفثها الحقائب الذكية، وبالتالي فإن هذه الأوراق النقدية تصبح نقودًا تالفة غير قابلة للتداول، كما ترفضها أجهزة الإيداع الآلي ومكائن العدّ والفرز للنقد.

ونبهت ساما إلى أنها لن تستقبل النقد الموسوم بالأحبار الأمنية، وتنصح الجمهور بعدم قبولها أو تداولها.

وتأتي هذه الخطوة تزامنًا مع اعتماد المؤسسة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تطبيقَ استخدام حقائب ذكية لنقل الأموال، التي تتيح التعقب الآلي والإتلاف الذاتي للنقود حال فتحها بطريقة غير نظامية، وذلك بدلًا من حاويات نقل الأموال المستخدمة حاليًا.

وتُعَدُّ هذه الحملة، التي تستهدف أكبر شريحة ممكنة من فئات المجتمع؛ ضمن جهود مؤسسة النقد المستمرة في تنظيم الحملات التوعوية والتثقيفية بين الجمهور، التي تسعى من خلالها إلى رفع الوعي المالي والمعرفي لدى المتداولين بالنقد.

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