منيف السلماني: رالي حائل.. عراقة وبصمة تاريخية

المواطن ـ عارف السويدي

أكد المتسابق منيف السلماني أحد أبطال الراليات الصحراوية أن رالي حائل دائمًا ما تحضر فيه المنافسة القوية وخاصة من أبناء منطقة حائل في ظل وجود أبطال عالميين ممارسين لرياضات عالمية آخرها رالي داكار.

وعن استعداده لرالي حائل هذا العام ٢٠٢٠ أكد أنه على أتم الاستعداد لتحقيق نتيجة إيجابية طامحًا بألا يخرج لقب الرالي عن أرض حائل، مشيرًا إلى عراقة رالي حائل على مستوى المملكة لكونه من الجولات الأبرز في الشرق الأوسط للراليات سابقًا قبل أن يتحول إلى بطولة لها استقلاليتها، وبمشاركة من متسابقين عالميين كما أن له بصمة تاريخية.

ويدخل رالي حائل نيسان الدولي ٢٠٢٠ في تاريخ أشهر الراليات الصحراوية في الوطن العربي، وتحديدًا في الشرق الأوسط من حيث المساحة وتنوع التضاريس.

ويأتي رالي حائل أقدم رالي صحراوي على مستوى المملكة العربية السعودية، والذي حظي بمتابعة وإشراف فني من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وصولًا إلى أكبر المحافل الدولية.

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