من المستفيد من صنع أزمة بين الهلال والاتحاد؟

المواطن – محمد سمعه

علّق الإعلامي والناقد الرياضي عادل التويجري برأيه حول المستفيد من صنع أزمة بين ناديي الهلال والاتحاد، وذلك قبل مواجهة الفريقين بعد غد السبت بالجولة الـ19 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال التويجري في برنامج “الدوري مع وليد” : “المستفيد من صنع أزمة بين ناديي الهلال والاتحاد، هو المستفيد أيضًا من ابتعاد الاتحاد عن البطولات، والبعض يحاول خلق أزمة ولا أعرف السبب”.

وأضاف التويجري : “لا أُمثل كل الهلاليين، ولكن أقول إن الغالبية من جماهير الهلال تحترم الاتحاد، والعكس صحيح فئات عريضة من جماهير الاتحاد تحترم نادي الهلال”.

وفي وقت سابق، أربكت الإصابات حسابات المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب نادي الهلال، وذلك بعد التأكد من غياب نجمي الأزرق محمد الشلهوب وعلي البليهي عن مواجهة نادي الاتحاد بالجولة الـ19 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى لوشيسكو إلى تجهيز البديلين بعد إصابة ثنائي الهلال، وذلك من أجل الفوز بالمباراة وضمان الحصول على النقاط الثلاث.

وكان الشلهوب أُصيب مؤخرًا بإصابة عضلية، لم تمكنه من المشاركة في مباراة شباب الأهلي دبي الإماراتي بدوري أبطال آسيا، إضافة إلى أن غياب البليهي، جاء بسبب سقوط الزجاج عليه في غرفة خلع الملابس بعد مباراة الهلال وشهر خودرو الإيراني بالجولة الأولى في دوري أبطال آسيا.

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