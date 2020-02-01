من يكون بديل جروس في الأهلي ؟

المواطن – محمد سمعه
يبدو أن إدارة الأهلي تستعد خلال الفترة المقبلة لإقالة المدرب السويسري كريستيان جروس؛ وذلك بسبب تراجع نتائج الأهلي، حيث كان آخرها التعادل مع العدالة اليوم السبت في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقد تتجه إدارة الأهلي لإعادة المدرب الوطني صالح المحمدي، الذي حقق الراقي معه نتائج إيجابية قبل قدوم كريستيان جروس، خاصة أن الجمهور الأهلاوي طالب بإقالة جروس أثناء إقامة مباراة العدالة اليوم.
وفي وقت سابق، كشف السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للنادي الأهلي، سبب تعادل الراقي، اليوم السبت، ضد العدالة بالجولة السادسة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتحدث جروس بعد المباراة قائلًا: “الأهلي سقط في فخ التعادل بسبب النقص العددي، والأهلي لم يستغل الفرص التي أُتيحت له”.
وتابع جروس: “حاولنا كثيرًا استغلال الفرص التي أُتيحت ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في إنهاء الهجمة بالشكل المطلوب، وفريق العدالة أيضًا لعب بشكل قوي أمامنا”.
ودشن الجمهور الأهلاوي عبر “تويتر” وسمًا بعنوان “إقالة جروس مطلب”؛ وذلك لشعورهم بأن أداء الأهلي منذ قدومه لم يتغير بجانب أن الأهلي فنيًّا يُعاني رغم تحقيقه لنتائج إيجابية.
وكان الشوط الأول من مباراة الأهلي والعدالة، انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق، حيث تقدم العدالة عبر اللاعب ميدوين بيتيجي، ثم تعادل اللاعب سلمان المؤشر لفريق الأهلي.
جدير بالذكر أن الأهلي يمر حاليًّا بأزمة إدارية، بعد إعفاء أحمد الصائغ من منصبه كرئيس للأهلي بقرار من هيئة الرياضة، حيث أعلن عبدالإله مؤمنة رئيس لجنة المسابقات السابق، تقديم أوراق ترشحه لرئاسة الأهلي اليوم السبت.
5 مشاراكات
-
هذا افضل توقيت لاقالته ريئس جديد ومدرب جديد نرجو ابعاده والله انه لايفيد النادي شاهدو النجوم بعد خروجه شاهدو دجانيني والبلايلي والكثير يبرزون اقيلوه ليعود المدرج الملكي ليه ننتظر لزيادة الاوجاع اليوم قبل غد اذا تريدون الظفر بالفوز واذا تريدون مره فوز ومرتين تعادل والثاله خساره فانتظرو واضغطو على الجماهير لمقاطعة المدرج الوضع مايتحمل انت يان مشعل كن مبادر بجمع المدرج
-
هذا افضل توقيت لاقالته ريئس جديد ومدرب جديد نرجو ابعاده والله انه لايفيد النادي شاهدو النجوم بعد خروجه شاهدو دجانيني والبلايلي والكثير يبرزون اقيلوه ليعود المدرج الملكي ليه ننتظر لزيادة الاوجاع اليوم قبل غد اذا تريدون الظفر بالفوز واذا تريدون مره فوز ومرتين تعادل والثاله خساره فانتظرو واضغطو على الجماهير لمقاطعة المدرج الوضع مايتحمل انت يان مشعل كن مبادر بجمع المدرج
-
هذا لايمكن يفيد النادي يجب اقالته فورا ليه نبقى للمباراه القادمه من يزيد الاوجاع يعد المحمدي افضل بلاشي طحن وتطفيش كفى
-
يا اهلاوين تريثو جروس مدرب عالمي وان اعطيته الادوات الصحيحة راح يبهر والكل يعلم بمشكلة الغيابات ومشاكل الادارة اصبرو عليه لأخر الموسم وان ما نجح مع السلامة شرطه الجزائي كبير حرام لو كان استمر المحمدي افضل لاكن بعد ما جا جروس عطوه فرصة لأخر الموسم مع الشغل الجاد من قبل الادارة الجديدة وبالتوفيق للملكي
-
اللي أضاع الفرص اللاعب يوسف بلايلي ما أضاعها جروس
هل قرأت هذا ؟
اترك تعليقاً