من يكون بديل جروس في الأهلي ؟

المواطن – محمد سمعه

يبدو أن إدارة الأهلي تستعد خلال الفترة المقبلة لإقالة المدرب السويسري كريستيان جروس؛ وذلك بسبب تراجع نتائج الأهلي، حيث كان آخرها التعادل مع العدالة اليوم السبت في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقد تتجه إدارة الأهلي لإعادة المدرب الوطني صالح المحمدي، الذي حقق الراقي معه نتائج إيجابية قبل قدوم كريستيان جروس، خاصة أن الجمهور الأهلاوي طالب بإقالة جروس أثناء إقامة مباراة العدالة اليوم.

وفي وقت سابق، كشف السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للنادي الأهلي، سبب تعادل الراقي، اليوم السبت، ضد العدالة بالجولة السادسة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث جروس بعد المباراة قائلًا: “الأهلي سقط في فخ التعادل بسبب النقص العددي، والأهلي لم يستغل الفرص التي أُتيحت له”.

وتابع جروس: “حاولنا كثيرًا استغلال الفرص التي أُتيحت ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في إنهاء الهجمة بالشكل المطلوب، وفريق العدالة أيضًا لعب بشكل قوي أمامنا”.

ودشن الجمهور الأهلاوي عبر “تويتر” وسمًا بعنوان “إقالة جروس مطلب”؛ وذلك لشعورهم بأن أداء الأهلي منذ قدومه لم يتغير بجانب أن الأهلي فنيًّا يُعاني رغم تحقيقه لنتائج إيجابية.

وكان الشوط الأول من مباراة الأهلي والعدالة، انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق، حيث تقدم العدالة عبر اللاعب ميدوين بيتيجي، ثم تعادل اللاعب سلمان المؤشر لفريق الأهلي.

جدير بالذكر أن الأهلي يمر حاليًّا بأزمة إدارية، بعد إعفاء أحمد الصائغ من منصبه كرئيس للأهلي بقرار من هيئة الرياضة، حيث أعلن عبدالإله مؤمنة رئيس لجنة المسابقات السابق، تقديم أوراق ترشحه لرئاسة الأهلي اليوم السبت.

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