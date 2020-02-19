مهدي تهرات يتصدر قائمة مميزة في الدوري

المواطن – مروة نبيل

كشف حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة المدافعين الأكثر افتكاكًا خلال منافسات البطولة المحلية بعد مرور 18 جولة.

وتصدر مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، الجزائري مهدي تهرات القائمة بنسبة وصلت إلى 72.5%، يليه نجم نادي النصر والمنتخب السعودي عبدالله مادو بنسبة 69.1%.

واحتل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي إيغور روسي المركز الثالث في القائمة الأعلى افتكاكًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ68.3%، يليه نجم فريق الفيحاء سامي الخيبري بنسبة 67%، وحل مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر البرازيلي مايكون بيريرا خامسًا في قائمة الأعلى افتكاكًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بنسبة 66.2%.

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