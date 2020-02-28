مهرجان السمت آخر ما في جعبة العلا بشتاء طنطورة

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

من المقرر أن تستضيف العلا، وهي مركز السياحة في المملكة الآن، مهرجان السمت الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام من 5 إلى 7 مارس، وهو الحدث الأخير في موسم شتاء طنطورة.

والسمت كانت أداة قديمة استخدمها الأنباط الذين استقروا في العلا لمعرفة الوقت والفصول من خلال زاوية الشمس، وبالتزامن مع انتهاء شتاء طنطورة، سيتم الاحتفال بالموسيقى والطعام.

وسيقدم مهرجان السمت مجموعة من الأنشطة مثل الموسيقى الحية ويستضيف مجموعة مذهلة من الفنانين العالمين، حيث يشهد يوم 6 مارس، وهو اليوم الرئيسي للجزء الموسيقي من المهرجان، عروضًا لـ شينسموكرز Chainsmokers، وكذلك جان ميشيل جار، وتيني تمباه، وسوبر جونيور، وفنانين محليين مثل عمر بساد وحمزة هوساوي.

ويوثق المخرج كارل ھیندمارش هذه الأنشطة المتضافرة مع المكان الذي شهد فصلًا من فصول التطور الإنساني والتقني، من خلال تصوير فيلم وثائقي عن التجربة الموسیقیة مع استكشاف العلا باعتبارها موطن لحضارة من الحضارات القديمة.

وسيروي الفيلم الوثائقي حكایة إنسانية عالمیة أمام الجمھور على الشاشة والمسرح.

وبالإضافة للنشاط الموسيقي فهناك جانب الطعام، حيث يعرض مهرجان السمت قوائم طعام تم إعدادها بواسطة رئيس الطهاة البرازيلي أليكس أتالا مالك مطعم ساو باولو دوم، واثنين من نجوم نيويورك الصاعدين، وهما جيريمايا ستون وفابيان فون هاوسكي فالتيرا، مالكا مطعمي كونترا وويلدير.

وسيتمكن الضيوف أيضًا من الوصول إلى معرض ديزرت إكس العلا؛ لاستكشاف الفن على أراض المملكة.

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