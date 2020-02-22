مواطنون يحرجون غازكو : نظافة أسطوانات الغاز مسؤوليتكم

المواطن - الرياض

عبر العديد من المواطنين عن امتعاضهم من سوء نظافة بعض أسطوانات الغاز، التي يتم توزيعها على المنازل.

عزيزتي شركة @GASCO_KSA

تسليم اسطوانات نظيفة للعملاء مسؤوليتكم، سماحكم بانتقال الاسطوانات عبر البيوت بهذه الطريقة يشكل ضرر كبير.#نظافة_أسطوانات_الغاز ضرورة وليست ترفيه

pic.twitter.com/4Bf4DZnSqW — نايفكو NAIF (@naifco) February 22, 2020

وحمل المواطنون شركة غازكو المسؤولية عن نظافة أسطوانات الغاز، داعين إلى عدم السماح بتبديل أو تداول أسطوانات الغاز غير النظيفة.

وأبدى المغردون استغرابهم من استمرار الشركة في بيع أسطوانات غير نظيفة ولا تليق باسم الشركة ومكانتها.

وأطلق المواطنون وسمًا على تويتر بعنوان ” نظافة أسطوانات الغاز “، عبروا فيه عن امتعاضهم من الحالة المذرية التي وصلت إليها أسطوانات الغاز في المملكة.

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