مواطنون يحرجون غازكو : نظافة أسطوانات الغاز مسؤوليتكم
طالبوا بعدم تداولها أو السماح بدخولها البيوت

مواطنون يحرجون غازكو : نظافة أسطوانات الغاز مسؤوليتكم

2020/02/22
الساعة 8:46 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

عبر العديد من المواطنين عن امتعاضهم من سوء نظافة بعض أسطوانات الغاز، التي يتم توزيعها على المنازل.

وحمل المواطنون شركة غازكو المسؤولية عن نظافة أسطوانات الغاز، داعين إلى عدم السماح بتبديل أو تداول أسطوانات الغاز غير النظيفة.

وأبدى المغردون استغرابهم من استمرار الشركة في بيع أسطوانات غير نظيفة ولا تليق باسم الشركة ومكانتها.

وأطلق المواطنون وسمًا على تويتر بعنوان ” نظافة أسطوانات الغاز “، عبروا فيه عن امتعاضهم من الحالة المذرية التي وصلت إليها أسطوانات الغاز في المملكة.

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عبدالرحمن
ضيف
عبدالرحمن

لو كل منزل نظف انبوبة الغاز لدية لما وجدنا انابيب الغاز بهذا الشكل وخاصة أنابيب المطاعم قليل من الصابونيه ماء تبقى نظيفة والمفروض تقوم شركة الغاز بصبغ الأنابيب كل ٣ اشهر لحمايتها من الصدى

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