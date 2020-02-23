مواطن يطالب بحقه من وزارة الصحة منذ 8 سنوات

المواطن - الرياض

تطرق الكاتب والإعلامي إبراهيم علي نسيب لشكوى مواطن منذ 8 سنوات بسبب نزاع على أرض مع وزارة الصحة، وتم الحكم بأحقيته في التعويض ولم يحصل على حقه حتى الآن.

وقال علي نسيب في مقال بعنوان “8 أعوام يا وزير الصحة..!!” بصحيفة “المدينة”، أثق جداً في أن هذا الموضوع الذي بات قضية أرقام ومعاملات لأرض تم انتزاعها قبل «8» أعوام من مواطن متعب خسر أرضه وكسب أرقام معاملات وتعباً وذهاباً وإياباً وعذاباً ما يزال مسلسل أرقام، وآخر رقم في يمينه هو»1858334-1440» بتاريخ 18/1/1441هـ وأجزم أن ما جرى (لا) يرضيكم أبداً ذلك لأنه مواطن قدم أرضه وهو في أمس الحاجة لها وبدلاً من تعويضه في وقته كانت معاناته قضية ما تزال قائمة حتى اليوم ولا حول له سوى أن ينتظر وينتظر والأمل في الله ثم في معاليكم أكبر من أن يبقى وتبقى معاناته كما هي دون حل!.. وإلى نص المقال:

القضية تراوح مكانها

معالي الوزير صدقني: ما توقعت أن القضية فيما يخص المقال الذي كتبته بتاريخ 17/5/2018م وعنونته «إلى وزير الصحة» في مكانها!! والذي كان موضوعه يتحدث عن معاناة القارئ عبد الله والذي رفع لكم التماساً بتاريخ 16/6/1439هـ قال فيه «إنه تم نزع أرضه لصالح مجمع الملك عبدالله شمال جدة بتاريخ 1433هـ وقد صدر له حكم من ديوان المظالم وتم تأييده من المحكمة الجزائية نتيجة الغبن في تقييم الأراضي وقد اجتمعت اللجنة وتم الرفع لوزارة الصحة بتاريخ 15/2/1438هـ وكانت أرقام متابعتها في وزارة الصحة هي «الرقم الأول 252956-1438 والرقم الثاني هو 1254678-1439 ..الخ، يومها تحركت كل الجهات لرفع الظلم عن هذا المواطن الذي نزعت ملكية أرضه في عام 1433هـ وبالأمس كانت الصدمة حينما وصلتني منه هذه الرسالة «بناء على مقالكم السابق تدخلت هيئة الرقابة والتحقيق وتفاعلت الوزارة مع الشئون الصحية في جدة وتم تعميد الشئون الصحية بجدة بتاريخ 13/8/1438هـ للصرف من قبلهم مباشرة ومن وقتها وأنا أراجعهم والإجابة هي عدم وجود مبالغ في الميزانية وأخيراً تم إعداد بيان حصر ووعدوني بالصرف في شهر ديسمبر قبل إقفال الميزانية وللأسف الشديد تم الاعتذار لعدم وجود مبالغ ووعدوني بعد ذلك بأنه سوف يتم الصرف من الميزانية الجديدة عام 2020م في شهر يناير قلت هانت !! وعند مراجعتهم تم الاعتذار بحجة عدم وجود مبالغ وأن الموضوع يحتاج إلى دعم مالي ليتم بعدها إعداد أمر حصر جديد انتهى بلاشيء !! حيث أبلغوني بعد مراجعتهم أن الحل بيد معالي الوزير وهو من يملك الصلاحية « انتهت الرسالة لهذا المواطن المسكين بحق!!.

قضية أرقام ومعاملات

معالي الوزير أثق جداً في أن هذا الموضوع الذي بات قضية أرقام ومعاملات لأرض تم انتزاعها قبل «8» أعوام من مواطن متعب خسر أرضه وكسب أرقام معاملات وتعباً وذهاباً وإياباً وعذاباً ما يزال مسلسل أرقام، وآخر رقم في يمينه هو»1858334-1440» بتاريخ 18/1/1441هـ وأجزم أن ما جرى (لا) يرضيكم أبداً ذلك لأنه مواطن قدم أرضه وهو في أمس الحاجة لها وبدلاً من تعويضه في وقته كانت معاناته قضية ما تزال قائمة حتى اليوم ولا حول له سوى أن ينتظر وينتظر والأمل في الله ثم في معاليكم أكبر من أن يبقى وتبقى معاناته كما هي دون حل!.

(خاتمة الهمزة)… في يدي دفتر كبير مملوء بالأرقام والشروحات والتحويلات لمعاملات انتهت كلها بلا شيء وبإمكان معاليكم تكليف أي أحد للتواصل معي ليتم تزويده بكل التفاصيل.. وهي خاتمتي ودمتم.

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