موجة غبار تضرب 7 مناطق وتسبب تدني الرؤية الأفقية

المواطن – الرياض

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نشاطاً في الرياح الجنوبية الدافئة المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق: نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الغربية من الرياض، اليوم الخميس، بمشيئة الله.

كما توقعت الأرصاد، أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا، يتخللها سحب رعدية ممطرة، يصاحبها تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، فأشارت الأرصاد إلى أن درجة الحرارة قد تصل لـ31 درجة مئوية في مكة المكرمة، وأدنى درجة حرارة تصل إلى درجة واحدة مئوية في بريدة وحفر الباطن.

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