موجة قطبية تصل المملكة الأحد وتبلغ ذروتها الاثنين

المواطن - الرياض

توقع خبراء الطقس أن تشهد المملكة موجة باردة يوم الأحد المقبل تصل ذروتها الاثنين والثلاثاء وتنتهي الأربعاء.

وقال حساب طقس على تويتر: إن التوقعات تشير إلى تسجيل درجات تحت الصفر في الشمالية وشمال الوسطى بينما ستتأثر المنطقة الشرقية والمدينة المنورة بشكل اخف وستبلغ الموجة أقصى جنوب السعودية حتى نجران.

وتابع حساب طقس القول : لن تتأثر مرتفعات جنوب المملكة ووسط الغربية والطائف وتهامة والسواحل الغربية وجازان بالموجة الباردة بينما تنشط الرياح على شمال المملكة السبت القادم وعلى الشرقية الاثنين قد تصحب بموجات غبار.

وختم بالقول إن الموجة خفت قوتها عن السابق بسبب ابتعاد الموجة القطبية الى الشمال الشرقي عن المتوقع سابقاً.

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