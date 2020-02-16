موشن جرافيك.. العلاقة بين ملالي إيران وإخوان مصر

موشن جرافيك.. العلاقة بين ملالي إيران وإخوان مصر

2020/02/16
الساعة 12:51 مساءً
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار
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المواطن – الرياض

يحذر  المراقبون من خطورة العلاقات والتنسيق بين إيران والإخوان المسلمين في مصر، مؤكدين أن مكتب رعاية مصالح إيران في القاهرة يقوم حاليا بحملة تجنيد واستقطاب كبيرة وينظم كذلك اجتماعات سرية لتنفيذ أجندة مشبوهة.

في هذا السياق، أقر أمير حسين عبداللهيان المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني صراحة بالعلاقة الإيرانية الإخوانية.

وكشف عبداللهيان عن زيارته لمصر، ضمن وفد إيراني التقى بمرسي فور انتخابه، كما كشف عن اتفاقيات تم توقيعها، من قبل قيادات الإخوان مع إيران.

اعترافات عبداللهيان أكدت علاقة الإخوان بالحرس الثوري الإيراني، والإخوان أيضا تبادلوا الزيارات مع الإيرانيين وقابلوا سليماني بطلب من مرسي.

 

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