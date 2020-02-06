موعد إيداع الاستحقاق الجديد من حساب المواطن

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التذكير بموعد إيداع الدفعة الجديدة من الدعم في حسابات المستفيدين.

وقال حساب المواطن ردًا على استفسار في هذا الشأن عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر إنه سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو يوم قبله أو بعده، في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة السابعة والعشرون بتاريخ 10 فبراير الجاري.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

وأضاف برنامج حساب المواطن أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على أي مواطن بإمكانه التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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