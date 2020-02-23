موعد القبول ببرامج الماجستير في جامعة الأمير سطام

المواطن - واس

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الأربعاء القادم ، استقبال طلبات القبول في برامج الدراسات العليا لمرحلة الماجستير للفصل الأول من العام الجامعي 1442هـ ، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس 17 -7- 1441هـ وذلك عبر بوابة قبول الدراسات العليا من خلال الرابط التالي (هنا).

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور عبدالعزيز بن سعد بن سعيدان ، أن الجامعة تتيح التقديم على 23 برنامجاً لمرحلة الماجستير في الكليات الصحية والعلمية والإنسانية في مقر الجامعة بمدينة السيح ، لافتاً إلى أن عملية القبول في البرامج تتم وفق شروط القبول المحددة من قبل الأقسام المختصة بكليات الجامعة في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية وقواعدها التنفيذية بالجامعة.

ودعا الدكتور بن سعيدان الراغبين في التقديم ضرورة التأكد من صحة ودقة كافة البيانات المقدمة ، حتى لا تتعرض عملية القبول للإلغاء وفق الضوابط واللوائح المنظمة لذلك ، ويمكن للمتقدمين الاطلاع على التخصصات المتاحة وشروط القبول في برامج الدراسات العليا “مدفوعة الرسوم” في أقسام الجامعة المختلفة ، من خلال موقع عمادة الدراسات العليا (هنا)، مشيراً إلى أنه يمكن للمهتمين التواصل مع العمادة عبر البريد الإلكتروني[email protected] أو من خلال الاتصال على 0115884242 – 0115884283 خلال وقت الدوام الرسمي، وذلك لطرح الاستفسارات أو لمزيد من المعلومات.

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