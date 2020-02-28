موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز

المواطن - محمد سمعه

تُقام، غدًا السبت، مباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2019- 2020.

وستنطلق مباراة الأهلي ضد صن داونز، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة، وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر.

وسيحتضن ملعب القاهرة الدولي مباراة الأهلي ضد صن داونز في العاصمة المصرية القاهرة.

وتُعد مباراة الأهلي ضد صن داونز، مباراة ثأرية للمارد الأحمر، حيث خسر في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2018- 2019 من نادي صن داونز بخماسية نظيفة هي الأكبر لفريق مصري في بطولة إفريقية، حيث أدار المباراة وقتها المدرب السابق للأهلي، الأوروغوياني مارتن لاسارتي.

وكان المدرب بيتسو موسيماني، مدرب نادي صن داونز الجنوب إفريقي، قال في المؤتمر الصحافي لـ مباراة الأهلي ضد صن داونز: إن صن داونز لن يفوز بخماسية مجددًا على الأهلي مشيدًا في الوقت ذاته بالمارد الأحمر بطل القارة في ثماني مناسبات.

وعلى الفور رد المدرب السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي المصري على تصريحات موسيماني قائلًا بأن مباراة الأهلي ضد صن داونز ستكون صعبة للفريقين، مضيفًا أن صن داونز مُرشح للفوز بدوري أبطال إفريقيا في العام الحالي.

يذكر أن فايلر كان أعلن أن النجم المصري رمضان صبحي لاعب الأهلي، سوف يغيب عن مباراة الأهلي ضد صن داونز؛ بسبب عدم شفائه من الإصابة العضلية، التي تعرض لها مؤخرًا.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد صن داونز في جولة العودة بجنوب إفريقيا في السابع من مارس المقبل.

وقبل مباراة الأهلي ضد صن داونز، كان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر اعتبار الأهلي فائزًا على الزمالك بهدفين دون رد، بعد انسحاب الزمالك من مباراة القمة في الدوري المصري يوم الاثنين الماضي.

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