موعد مباراة التعاون ضد الهلال

المواطن - مروة نبيل

تنطلق منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد الخميس، بمباراة التعاون ضد الهلال متصدر جدول الترتيب.

التعاون ضد الهلال

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد الهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، عند الساعة 6:40 مساء، ويدخل الفريقان المباراة بحثًا عن الثلاث نقاط.

ويطمح سكري القصيم استغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة التعاون ضد الهلال غدًا، للعودة إلى الانتصارات المحلية الغائبة عنه خلال الخمس جولات الماضية، حيث خسر مرة وتعادل في 4 مواجهات.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة التألق في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والحفاظ على سلسلة انتصاراته لمواصلة تصدر الترتيب، بفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف.

وقبل مباراة التعاون ضد الهلال غدًا، يحتل سكري القصيم المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، فيما يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم الترتيب برصيد 44 نقطة.

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