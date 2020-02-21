موعد مباراة الهلال والاتحاد والقنوات الناقلة

المواطن – محمد سمعه

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على نادي الهلال، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ19 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019- 2020.

وتُقام مباراة الهلال والاتحاد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وقبل المباراة، يحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة، أما نادي الاتحاد فيتواجد بالمركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.

ومن المقرر نقل مباراة الهلال والاتحاد على قناتي الرياضية السعودية 1 والرياضية السعودية 2.

وكان لقاء الذهاب بين الهلال والاتحاد، انتهى بتفوق الهلال بثلاثية مقابل هدف في جدة، حيث أُقيمت المباراة يوم 21 سبتمبر الماضي.

ويكون عامل الإثارة هو الطابع الأبرز والحاضر بقوة في كل مباريات الهلال والاتحاد، سواء كانت في دوري أبطال آسيا أو في الدوري السعودي أو في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتُعد الذكرى الأولى، التي تُمثل مصدر سعادة لجماهير الهلال هي هدف النجم ياسر القحطاني في شباك الاتحاد، الذي حسم لقب الدوري السعودي عام 2008، حيث سجل هدف الفوز لأزرق العاصمة بشعر رأسه في شباك الاتحاد خلال لقاء الفريقين في جدة، وأُطلق على هدفه في ذلك الوقت لقب ”هدف شعرة ياسر”.

أما الذكرى الثانية فهي ركل خالد عزيز نجم الهلال السابق للاعب نايف هزازي بالقدم بدون كرة في مشهد سبب الألم للاعب الاتحاد وقتها، حيث طُرد خالد عزيز على إثرها في لقاء جمع بين الفريقين بعام 2009.

ذكرى ثالثة لن تُنسى وهي استفزاز اللاعب نواف العابد لاعب الهلال لجماهير الاتحاد في عام 2017 في ملعب الجوهرة المشعة برقصة غريبة بعدما سجل هدفًا للزعيم في شباك العميد.

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