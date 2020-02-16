موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي

المواطن – محمد سمعه

يخوض نادي الهلال، مباراة صعبة للغاية غدًا الاثنين ضد نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي ضمن لقاءات الجولة الثانية بمرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وستنطلق مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر غد بتوقيت المملكة على ملعب راشد بنادي شباب الأهلي دبي بالإمارات.

وكانت بعثة نادي الهلال وصلت إلى مدينة دبي أمس السبت، استعدادًا لمواجهة نادي شباب الأهلي دبي، حيث يرغب الفريق الهلالي في الفوز والوصول إلى النقطة السادسة.

يذكر أن نادي الهلال فاز في لقاء الجولة الأولى على نادي شهر خودرو الإيراني بهدفين دون رد أحرزهما كل من البيروفي أندري كاريلو والفرنسي بافيتيمبي غوميز، بينما خسر نادي شباب الأهلي دبي من فريق باختاكور الأوزبكي بثنائية مقابل هدف.

وفي وقت سابق، تحدث عبدالله المعيوف حارس مرمى فريق الهلال في تصريحات إعلامية لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “بإذن الله بعد عودة الهلال من الإمارات، وعقب نهاية لقاء الهلال وشباب الأهلي دُبي، سيكون كل شيء انتهى وسأجدد عقدي”.

وكان الهلال فاز على نادي الفيحاء بهدف دون رد سجله اللاعب محمد البريك بالجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل نادي الهلال حاليًا صدارة الدوري برصيد 41 نقطة وبفارق 3 نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

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