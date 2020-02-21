موعد مباراة ليفانتي ضد الريال

المواطن – محمد سمعه

تنطلق، غدًا السبت، مباراة ليفانتي ضد الريال، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني موسم 2019- 2020.

ومن المقرر إقامة مباراة ليفانتي ضد الريال في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب سيوتات دي فالنسيا معقل نادي ليفانتي.

ويسعى فريق ريال مدريد، خلال مباراة ليفانتي ضد الريال إلى تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة رقم 56 والاستمرار في صدارة الدوري الإسباني.

وقبل إقامة مباراة ليفانتي ضد الريال، ستُقام مباراة برشلونة وإيبار في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني، حيث يطمح البارشا في الفوز والوصول إلى صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا قبل مباراة ليفانتي ضد الريال.

وكان نادي ريال مدريد تعادل مع نادي سيلتا فيغو بهدفين لكل فريق في الجولة الرابعة والعشرين، وقبل إقامة مباراة ليفانتي ضد الريال، أما نادي ليفانتي فخسر من نادي فياريال بهدفين لهدف في الجولة الـ24 يوم السبت الماضي.

وقبل إقامة مباراة ليفانتي ضد الريال، أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد عن قائمة الفريق لمباراة ليفانتي التي جاءت مكونة من: “كورتوا، التيوب، أريولا، راموس، فاران، ميليتاو، كارفخال، ميندي، مارسيلو، مودريتش، فالفيردي، كاسيميرو، إيسكو، خيمس رودريغيز، كروس، فاسكيز، هازارد، فينسيوس جونيور، كريم بنزيمة”.

وشهدت قائمة ريال مدريد لمباراة ليفانتي ضد الريال، غياب النجم الويلزي جاريث بيل، حيث يبدو أن زيدان لم يعد يريد الإبقاء عليه في صفوف الفريق الملكي.

وبعد مباراة ليفانتي ضد الريال، سيواجه ريال مدريد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بذهاب دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل، حيث تُقام المباراة على ملعب سانتياجو بيرنابيو في مدينة مدريد الإسبانية.

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