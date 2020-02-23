موعد مباراة ليفربول ضد وست هام

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، لخوض مباراة ليفربول ضد وست هام غدًا الاثنين ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020.

ومن المقرر إقامة مباراة ليفربول ضد وست هام، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأنفيلد معقل فريق ليفربول.

وقبل انطلاق مباراة ليفربول ضد وست هام، كان الريدز نجح في الفوز على نادي نوريتش سيتي بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي، حيث سجل اللاعب السنغالي ساديو ماني الهدف الوحيد لفريق ليفربول.

ويسعى الريدز بلقاء ليفربول ضد وست هام، إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، وذلك من أجل الوصول إلى النقطة رقم 79 والانفراد بصدارة البريميرليج بفارق 22 نقطة.

وقبل إقامة مباراة ليفربول ضد وست هام، تُقام ثلاث مباريات اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي، حيث يُواجه مانشستر يونايتد فريق واتفورد، بينما يُواجه وولفرهامبتون فريق نوريتش سيتي، أما نادي أرسنال فيواجه نادي إيفرتون.

وكانت مباراة ليفربول ضد وست هام في الدور الأول بالدوري الإنجليزي، انتهت بفوز فريق ليفربول بثنائية دون رد.

ويحتاج الريدز في حالة الفوز في مباراة ليفربول ضد وست هام، إلى تحقيق النقاط الثلاث في أربع مباريات أخرى قادمة من أجل ضمان الحصول على لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب استمر 30 عامًا.

جدير بالذكر أن نادي وست هام خسر من فريق مانشستر سيتي بثنائية دون رد بالجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي، قبل خوض مباراة ليفربول ضد وست هام.

وقبل انطلاق مباراة ليفربول ضد وست هام، يحتل ليفربول المركز الأول في الدوري برصيد 76 نقطة، أما وست هام فيملك 24 نقطة بالمركز الثامن عشر في جدول الترتيب.

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