موعد مباراة نابولي ضد برشلونة

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا الثلاثاء، مباراة نابولي ضد برشلونة الإسباني في ذهاب دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2020.

وستُقام مباراة نابولي ضد برشلونة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة على ملعب سان باولو معقل نادي نابولي في إيطاليا.

ويسعى المدرب الإسباني كيكي سيتيين المدير الفني لنادي برشلونة، لتحقيق نتيجة إيجابية بمباراة نابولي ضد برشلونة، قبل لقاء العودة الذي يُقام في ملعب الكامب نو معقل البارشا خلال الفترة المقبلة.

وقبل إقامة مباراة نابولي ضد برشلونة، كان الفريق الكتالوني نجح في الفوز على نادي إيبار بخماسية دون رد ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني، حيث نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في إحراز أربعة أهداف في شباك إيبار خلال المباراة.

جدير بالذكر أن اللاعب الدنماركي مارتين برايثوايت صرّح قبل مباراة نابولي ضد برشلونة قائلًا بأنه سعيد للغاية بالانضمام للنادي الكتالوني، مضيفًا في الوقت ذاته أنه سيُقاتل وذلك من أجل تقديم كل ما لديه لمصلحة النادي الكتالوني بالفترة المقبلة.

يذكر أن نادي نابولي كان قد فاز على فريق بريشيا في الدوري الإيطالي يوم الجمعة الماضية بثنائية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري، وذلك قبل إقامة مباراة نابولي ضد برشلونة.

وسيحاول ميسي قيادة البارشا لتحقيق نتيجة مميزة في مباراة نابولي ضد برشلونة، أملًا في تسهيل مهمة العبور لدور الثمانية بدوري الأبطال، ثم المضي قدمًا نحو المنافسة على اللقب من أجل الفوز به للمرة السادسة.

ومن المقرر إقامة جولة العودة في مباراة نابولي ضد برشلونة يوم 18 مارس المقبل، في إقليم كتالونيا بإسبانيا.

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