موعد مباراتي الاتحاد والشباب في كأس محمد السادس

المواطن – مروة نبيل

أعلن نادي الاتحاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن موعد مباراتي الفريق الأول ضد الشباب في كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتُقام مباراة الاتحاد ضد الشباب في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، يوم الاثنين الموافق 16 من شهر مارس المقبل، على ملعب الأمير خالد بن سلطان.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية مباراة الاتحاد ضد الشباب في إياب الدور نصف النهائي، يوم الأحد الموافق الخامس من شهر إبريل المقبل.

وتأهل الاتحاد إلى نصف نهائي كأس محمد السادس بعد تغلبه على أولمبيك آسفي المغربي بنتيجة 2/ 1 بمجموع المباراتين، فيما صعد الشباب إلى الدور ذاته بعد اكتساح الشرطة العراقي بنتيجة 7/ 0 في المواجهتين.

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