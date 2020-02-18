موعد مباراتي اليوم في دوري أبطال أوروبا

المواطن – مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراتي اليوم ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يلعب أتلتيكو مدريد ضد ليفربول الإنجليزي، ويواجه بوروسيا دورتموند الألماني فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

أتلتيكو مدريد ضد ليفربول

وفي واحدة من أبرز مواجهات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، يلعب أتلتيكو مدريد ضد ليفربول على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، عند الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية.

ويطمح الفريق الإسباني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز في مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول اليوم، فيما يسعى الريدز لمواصلة تألقه هذا الموسم وخطف الثلاث نقاط في مشواره للحفاظ على لقبه للموسم الثاني على التوالي.

بوروسيا دورتموند ضد سان جيرمان

ويحتضن ملعب “سيجنال إيدونا بارك”، مباراة بوروسيا دورتموند الألماني ضد باريس سان جيرمان عند الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية، ويدخل الفريقان اللقاء بهدف خطف الثلاث نقاط.

ويأمل الفريق الألماني في تحقيق الفوز في مباراة بوروسيا دورتموند ضد سان جيرمان اليوم، لتسهيل مهمته في لقاء الإياب، فيما يسعى الفريق الباريسي للظهور بشكل مميز أملًا في الاستمرار بالبطولة والمنافسة على اللقب هذا الموسم.

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