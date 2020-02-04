موعد مباريات الأربعاء في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تنطلق منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد الأربعاء، بـ3 مواجهات.

ضمك ضد العدالة:

ويلعب ضمك ضد العدالة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، عند الساعة الرابعة مساء، ويدخل الفريقان المباراة بهدف تحقيق الفوز وتحسين ترتيبهما في الدوري.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، فيما يقع العدالة في المركز الـ14 برصيد 11 نقطة.

التعاون ضد الاتحاد:

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، مباراة التعاون ضد الاتحاد عند الساعة 6:25 مساء، ويطمح سكري القصيم في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، فيما يسعى العميد لاستعادة نغمة الانتصارات.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة، فيما يحتل الاتحاد المركز الـ12 بـ16 نقطة.

الهلال ضد الرائد:

وتُختتم مباريات الغد بمواجهة الهلال ضد الرائد على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض، عند الساعة 8:20 مساء، ويسعى الزعيم لمواصلة انتصاراته، فيما يطمح الفريق الريداوي في تحقيق نتيجة إيجابية.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، فيما يحتل الرائد المركز السادس برصيد 27 نقطة.

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